"Исторический день": Саакашвили причастился и исповедался

Михаил Саакашвили. Фото: Aziz Karimov/Pacific Press/LightRocket/Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, причастился и исповедался, передает Новости-Грузия.

Об этом сообщил митрополит Николоз Пачуашвили. По его словам, он навестил Саакашвили в тюрьме и назвал этот день "историческим". И сравнил экс-президента с царем Давидом Строителем и царем Деметре II Самопожертвователем.

Последние были правителями Грузии и сумели выдержать пост в 40 дней и покаяться за совершенные дела.

"Сегодня 8 ноября и 39 день голодовки Михаила Саакашвили. Хочу сказать, что сегодня исторический день. Это моя оценка. Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине", - говорит митрополит.

Саакашвили сам изъявил желание патриархии о том, что хочет причаститься. Ритуал провели с благословения патриарха. Как говорит Николой Пачуашвили, Саакашвили действительно сильно ослаб и выглядит так, будто голодал 40 дней.

Ранее объявившего голодовку Саакашвили сняли за приемом пищи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941137-istoricheskiy-den-saakashvili-prichastilsya-i-ispovedalsya/