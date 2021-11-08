ВМС США спустили на воду корабль, названный в честь гей-активиста

Корабль Харви Милка. Фото: ARIANA DREHSLER/AFP via Getty Images

ВМС США спустили на воду корабль, названный в честь активиста за права геев Харви Милка, вынужденного уволиться со службы из-за своей сексуальной ориентации в 1950-х годах, передает Би-би-си.

USNS Harvey Milk был спущен на воду в субботу в Сан-Диего, на церемонии присутствовали министр ВМС Карлос Дель Торо и племянник Милка Стюарт.

Это один из шести новых кораблей, названных в честь знаменитых лидеров движения за гражданские права США. Среди других - бывший главный судья Эрл Уоррен и убитый кандидат в президенты Роберт Кеннеди.

Милк служил водолазным офицером и лейтенантом на борту спасательного корабля подводных лодок USS Kittiwake во время Корейской войны. Но он был вынужден уйти со службы после двухнедельного допроса о его сексуальной ориентации в 1955 году.

Позже он стал одним из первых открытых геев-политиков США, избранным в 1977 году в Наблюдательный совет Сан-Франциско. Но год спустя он был застрелен Дэном Уайтом, бывшим городским надзирателем, с которым он часто конфликтовал.

Читайте также, что австралиец стал первым профессиональным футболистом-геем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941025-vms-ssha-spustili-na-vodu-korabl-nazvannyy-v-chest-gey-aktivista/