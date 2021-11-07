Названо число пострадавших при покушении на премьер-министра Ирака

Мустафа аль-Казыми. Фото: Stefanie Loos/Pool/AFP/Getty Images

В ночь на воскресенье резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местные СМИ рассказали о том, сколько человек пострадали в результате атаки.

При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает РИА Новости со ссылкой на арабоязычные СМИ.

Сам инцидент, о котором идет речь, произошел минувшей ночью. По сведениям СМИ, дрон обстрелял резиденцию Мустафы аль-Казыми и выпустил по ней ракету.

Также сообщалось, что в "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольство США и другие дипломатические миссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.

В МВД Ирака произошедшее назвали терактом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940953-nazvano-chislo-postradavshih-pri-pokushenii-na-premer-ministra-iraka/