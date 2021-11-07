На премьера Ирака совершено покушение

Мустафа аль-Казыми. Фото: Iraqi Prime Ministry Press Office/Handout/Anadolu Agency/Getty Images

В резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми попала ракета. Сам политик, по данным СМИ, не пострадал.

Сообщения о покушении опубликовал сразу ряд зарубежных СМИ.

"Силы безопасности предприняли необходимые меры", – говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит РИА Новости.

В то же время, по некоторым данным, при нападении пострадали три охранника премьера. По другим данным, во время нападения "произошла интенсивная перестрелка".

Как пишет Deutsche Welle, сам премьер подтвердил факт покушения, опубликовав в соцсетях соответствующий пост. Там он указал, что чувствует себя хорошо, и призвал всех жителей Ирака сохранять спокойствие и самообладание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940921-na-premera-iraka-soversheno-pokushenie/