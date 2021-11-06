Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

Крис Эванс: instagram.com/teamcevans

Журнал People назвал самого сексуального мужчину. В 2021 году им стал Крис Эванс, об этом сообщается на странице журнала в Instagram.

Каждый год журнал People выбирает самого сексуального мужчину в мире. Так, в этом году самым сексуальным на свете назван звезда фильмов Marvel Крис Эванс.

Эванс должен был получить этот титул еще в прошлом году, однако попал в интернет-скандал. Актер случайно выложил свое интимное фото в Сеть.

Эванс будет представлен на обложке People на следующей неделе.

Актер известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Первый мститель", "Мстители", "Достать ножи" и так далее.

В 2020 году звание самого сексуального мужчины в мире одержал Майкл Б. Джордан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940871-zhurnal-people-nazval-samogo-seksualnogo-muzhchinu-2021-goda/