Грета Тунберг призвала выйти на климатическую забастовку в Глазго

Грета Тунберг. Фото: Adam Berry/Getty Images

Борец за экологию Грета Тунберг призвала на своей странице в Twitter выйти людей на забастовку, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.

"Время на исходе. Такие конференции как COP26 не принесут изменений, если не будет сильного общественного давления извне. Присоединяйтесь к климатической забастовке в эту пятницу... и климатическому шествию в субботу, чтобы вас услышали. Вместе мы сильны", - написала Тунберг в Twitter.

Сейчас в Глазго проходит саммит COP26, посвященный экологическим проблемам в мире. Однако Тунберг считает, что мировые лидеры, собравшиеся там, лишь делают вид, что всерьез относятся к вопросам изменения климата, пишет РИА Новости.

Конференция СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября.

Ранее Тунберг призвала мировых лидеров на саммите по климату в Глазго прекратить "бла-бла-бла".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940305-greta-tunberg-prizvala-vyyti-na-klimaticheskuyu-zabastovku-v-glazgo/