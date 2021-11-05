Врач из Грузии рассказала, как голодовка угрожает жизни Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Pavlo Bahmut/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Грузинский врач рассказала, каким образом голодовка может сказаться на здоровье Саакашвили, передает РИА Новости.

Задержанный в Грузии Сихаил Саакашвили голодает уже 36 день.

Врач Нона Абесадзе говорит, что ученые не знают, сколько точно по времени может голодать человек. Потому что все зависит от веса и жировых клеток, от его состояния печени и уровня глюкозы, а также от того, какой голодовки придерживается человек и сколько ежедневно пьет жидкости.

Но отметила, что прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки.

Вначале у такого человека снижаются показатели глюкозы и гемоглобина, меняется формула крови, нарушается работа почек.

"Что касается истории с Саакашвили, то насколько мне известно, он получает медикаментозную помощь, то есть ему делают переливание микроэлементами, поэтому говорить точно о его состоянии здоровья мне трудно. Но какую бы помощь ему не оказывали, организм после такого длительного голодания может накопить столько токсинов, что это станет губительным, поэтому тут уже нужно серьезное вмешательство. Поэтому, голодающий политик может довести свое состояние до критического уровня", - говорит Абесадзе.

Ранее врач Саакашвили рассказал, что состояние политика начало ухудшаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940703-vrach-iz-gruzii-rasskazala-kak-golodovka-ugrozhaet-zhizni-saakashvili/