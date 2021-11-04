Посла Боливии лишили должности из-за ролика в TikTok

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Посол Боливии в Парагвае был лишен своей должности из-за публикации в TikTok, передает РИА Новости.

Ранее посол Боливии Марио Кронембольд опубликовал видеоролик, на котором в шутку пародировал парагвайский акцент. Одновременно с этим он в комической форме рассказывал об употреблении национального напитка терере, которое является культурной традицией Парагвая.

Парламент последней после публикации объявил Кронембольда персоной нон-грата, заявив, что видеоролик в TikTok был оскорбительным.

Затем он был освобожден от должности посла в Парагвае.

"После получения информации и оценки обстоятельств посол (Марио) Кронембольд был освобожден от своих обязанностей с 1 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале этого года преподавателя музыкальной школы в Западно-Казахстанской области уволили с работы, когда она находилась на больничном. Причиной стали ее публикации в TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940505-posla-bolivii-lishili-dolzhnosti-iz-za-rolika-v-tiktok/