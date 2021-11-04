190 стран и мировых организаций пообещали отказаться от угля

Иллюстративное фото: Pexels

Сотни стран и организаций мира обязались отказаться от угля в рамках соглашения на саммите по изменению климата в Глазго, передает Би-би-си.

Многие страны, включая Великобританию, Польшу, Чили и Вьетнам, пообещали не инвестировать деньги в новую угольную генерацию внутри и за пределами своих государств.

Кроме того, страны и мировые организации будут отказываться от угольной энергетики. Богатые государства к 2030 году, к 2040 году - более бедные.

18 стран обязались не строить новые угольные электростанции и не вкладывать в них деньги.

"Мир движется в правильном направлении, готовый решить судьбу угля и воспользоваться экологическими и экономическими преимуществами построения будущего, основанного на чистой энергии", - говорит министр энергетики и бизнеса Великобритании Кваси Квартенг.

Но при этом, Австралия, Индия, Китай и США не подписали соглашение. Страны являются одними из крупнейших добытчиков угля. Недавно СМИ сообщили, что китайское правительство приказало угольным шахтам производить больше угля.

Ранее лидеры стран мира пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940451-190-stran-i-mirovyh-organizatsiy-poobeschali-otkazatsya-ot-uglya/