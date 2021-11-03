Песков ответил Байдену на слова о "горящей тундре"

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику президента США Джо Байдена о пожарах в тундре, передает РИА Новости.

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", — сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Путин может при необходимости рассказать Байдену о том, какая работа проводится в этом направлении в России. Песков добавил, что Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс, и это, как считает Песков, уже дало результат.

"И в данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. <...> Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов <...> у Путина будет прекрасная возможность рассказать <...> Байдену о том, что мы делаем по климату", — заключил Песков.

На пресс-конференции в Глазго, где проходит саммит G20, Джо Байден заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".

Ранее Байден заявил, что его не беспокоит возможность войны с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940389-peskov-otvetil-baydenu-na-slova-o-goryaschey-tundre/