Байден заявил, что его не беспокоит возможность войны с Китаем

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Президент США заявил, что его не беспокоит возможность вооруженного конфликта с Китаем, передает CNN.

По словам Байдена, сложившиеся с китайским правительством взаимоотношения являются конкуренцией, а не конфликтом. К тому же вооруженного конфликта с ними американский президент не опасается.

"Беспокоюсь ли я насчет вооруженного конфликта или того, что может произойти с Китаем? Нет, я не беспокоюсь", - сказал Байден журналисту CNN.

Он посетовал также на то, что российский и китайский лидеры не присутствовали лично на G20 и саммите по изменению климата в Глазго. Причиной отсутствия Си Цзиньпина и Путина стала текущая эпидситуация в их странах.

"Появившись (на саммитах), мы оказали глубокое влияние на то, как, я думаю, остальной мир смотрит на Соединенные Штаты и нашу лидирующую роль. Я считаю, что, откровенно говоря, это была большая ошибка для Китая", - отметил президент США.

Ранее Байден заявил, что КНР и Россия не проявили себя в вопросах климата во время встречи лидеров "Большой Двадцатки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940252-bayden-zayavil-chto-ego-ne-bespokoit-vozmozhnost-voyny-s-kitaem/