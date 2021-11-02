Тунберг призвала мировых лидеров на саммите по климату в Глазго прекратить "бла-бла-бла"

Грета Тунберг на конференции ООН по климату COP26. Фото: Peter Summers/Getty Images

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к протестам в Глазго, где проходит конференция ООН по климату COP26. Она заявила, что мировые лидеры "лишь делают вид, что всерьез относятся к нашему будущему", передает BBC.

По словам Греты Тунберг, перемены будут исходить не от политиков на саммите, а от людей, проявляющих лидерство, пишет издание.

"На COP присутствуют только политики и люди у власти, которые делают вид, что всерьез относятся к нашему будущему, притворяются, что серьезно относятся к настоящему тех людей, которых уже сегодня затронул климатический кризис", – заявила она.

Экоактивистка отметила, что после конференции ничего не изменится, поэтому она призвала мировых лидеров прекратить "бла-бла-бла".

Ранее Грета Тунберг была удостоена португальской премии Гюльбенкяна. Сумма награды составила 1 млн евро. Однако она сказала, что эти деньги передаст в организации, занимающиеся защитой окружающей среды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940041-tunberg-prizvala-mirovyh-liderov-na-sammite-po-klimatu-v-glazgo-prekratit-bla-bla-bla/