Жителей Китая призвали запасаться едой из-за ограничений, связанных с COVID-19 и нехваткой энергии

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В Китае местных жителей призвали запасаться продуктами питания и другими предметами первой необходимости. Власти не исключают возможность нехватки продовольствия из-за дефицита энергии и ограничений, связанных с COVID-19, передает CNN.

Поздно вечером в понедельник министерство торговли страны выпустило уведомление, в котором местным властям было рекомендовано поощрять людей "накапливать предметы первой необходимости", включая овощи, масла и птицу.

Агентство также призвало местные власти позаботиться о том, чтобы с зимы до весны следующего года у людей был "достаточный запас" предметов первой необходимости.

По словам Ван Хунцюня, официального представителя Пекинского муниципального коммерческого бюро, общенациональные усилия по сдерживанию случаев заражения коронавирусом могут частично способствовать росту стоимости продуктов питания.

На прошлой неделе он сказал на пресс-конференции, что стоимость транзита через регионы может вырасти из-за строгих ограничительных мер. Ван добавил, что в октябре цены на некоторые овощи в столице страны взлетели на 50 процентов и более.

Но есть и другие факторы, способствующие росту. Повсеместная нехватка угля привела к удорожанию тепличного хозяйства. Экстремальные погодные условия повредили посевы в основных сельскохозяйственных провинциях.

В понедельник министерство торговли призвало местные власти подготовиться к зиме, подписав долгосрочные контракты с поставщиками сельскохозяйственной продукции, а также закупив овощи, пригодные для хранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940249-zhiteley-kitaya-prizvali-zapasatsya-edoy-iz-za-ogranicheniy-svyazannyh-s-covid-19-i-nehvatkoy-energii/