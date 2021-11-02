К защите Саакашвили в суде привлечены адвокаты из США и Украины

Михаил Саакашвили. Фото: Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Защищать интересы Саакашвили в суде будут грузинские адвокаты, а также американские и украинские правозащитники, передает РИА Новости.

По словам адвоката Саакашвили, состояние политика с каждым днем ухудшается. Поэтому экс-президенту Грузии нужна поддержка родного народа. Известно, что его голодовка в тюрьме Рустави продолжается уже 33 день.

"Конечно, юридическая сторона также имеет большое значение, к нашей команде присоединился юрист из США. К нашей команде присоединяются и украинские юристы. Будут правовые вопросы, на которые грузинскому правительству придется ответить. Правительство, которое нарушило отчет народного защитника (омбудсмена - ред.), не учло рекомендацию консилиума врачей и до сих пор попирает права человека", - заявил адвокат Бека Басилая.

Правительство Грузии пообещало положить Саакашвили в тюремную больницу, если ему станет хуже. Но сторонники политического деятеля утверждают, что его надо перевести в частную клинику.

Ранее Саакашвили обвинили в имитации голодовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940149-k-zaschite-saakashvili-v-sude-privlecheny-advokaty-iz-ssha-i-ukrainy/