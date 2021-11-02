Китайские СМИ жестко ответили на слова Байдена о России и КНР

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joshua Lott / Stringer

Китайская ежедневная газета Global Times раскритиковала американского президента после его высказывания о России и КНР.

Ранее президент США после саммита G20 заявил, что Китай и Россия не проявили себя в вопросе изменения климата. Он добавил, что данный факт разочаровал его.

По словам авторов статьи, Байден не имеет права критиковать Китай и Россию. Они отметили также непоследовательность высказываний и действий американского правительства в отношении вопроса климата. Помимо этого план США по сокращению выбросов еще не известен.

"Говоря таким образом о США, Китае и России, администрация Байдена подрывает достижения G20 и бросает тень на Конференцию ООН по изменению климата в Глазго. Будь то с точки зрения дипломатии или действий, Вашингтон не может быть "лидером" действий ООН по борьбе с изменением климата", - говорится в публикации.

Они отметили, что когда начинаются геополитические атаки, американская сторона всегда первым делом упоминает Россию или Китай.

Ранее Байдена раскритиковали за то, что он прибыл на саммит G20 в сопровождении 85 машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940120-kitayskie-smi-zhestko-otvetili-na-slova-baydena-o-rossii-i-knr/