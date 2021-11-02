Байден чуть не уснул на конференции ООН по климату в Глазго

Джо Байден чуть не уснул на саммите в Глазго: скриншот с видео на Youtube.com

Американский лидер Джо Байден чуть не уснул на климатическом саммите в Глазго. В социальных сетях активно распространяется видео со спящим президентом США на конференции, передает Fox News.

На видеозаписи видно, как Джо Байден сидит, скрестив руки, и несколько минут борется со сном, время от времени закрывая глаза на несколько секунд. Затем к нему подошел сотрудник президентского аппарата и что-то сказал, после чего президент США проснулся, продолжив слушать доклады выступающих.

Как пишет издание, бывший президент США Дональд Трамп давно называл своего политического соперника "Сонным Джо", и это видео не даст Байдену избавиться от этого прозвища в ближайшее время.

Пользователи Twitter отмечают, что американский лидер мог уснуть из-за возраста и джетлага, вызванного сменой часовых поясов между США и Шотландией. Кроме того, сидеть и слушать несколько часов подряд выступления на таких мероприятиях под силу не каждому.

Ранее в Сети высмеяли Байдена за то, что он прибыл на саммит G20 в сопровождении 85 машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940037-bayden-chut-ne-usnul-na-konferentsii-oon-po-klimatu-v-glazgo/