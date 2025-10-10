ЭЦП недостаточно: процедуру входа на сайт eGov усложнили в Казахстане

В Казахстане изменили правила входа на сайт "Электронного правительства". Теперь при авторизации требуется ввести не только пароль от ЭЦП, но и код, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НИТ".

Как объяснили в АО "Национальные информационные технологии", для обеспечения информационной безопасности и защиты пользователей, с октября текущего года на портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации.

"Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал "Открытое правительство").

Новая система авторизации направлена на повышение уровня информационной безопасности и защиту данных пользователей при работе с государственными онлайн-сервисами", - заявили в НИТ.

Также сообщается о втором этапе авторизации, который должен защитить граждан в случае утери доступа к ЭЦП ключу, а также при несанкционированном доступе к порталу eGov.kz третьими лицами с использованием ключа пользователя.

Для этого необходимо подтверждение личности пользователя через номер мобильного телефона, привязанный к учетной записи портала eGov.kz.

Что делать, если не приходит SMS от 1414?

Чтобы корректно получать SMS-коды, пользователю необходимо убедиться, что его номер телефона привязан к учетной записи на портале eGov.kz. Если номер не привязан к учетной записи, пользователь не сможет получать сообщения от 1414. Ознакомиться с инструкцией привязки номера мобильного телефона к учетной записи портала eGov.kz можно здесь.

Есть ли альтернативный способ авторизации без SMS кода?

Пользователь может авторизоваться на портале eGov.kz используя для этого мобильное приложение eGov Mobile. Для этого необходимо отсканировать со страницы авторизации портала eGov.kz специальный QR-код через мобильное приложение eGov Mobile.

Что делать, если пользователь находится за границей?

Если пользователь находится за пределами Казахстана, сообщения от 1414 поступят только при условии включенного международного роуминга. Поэтому перед использованием государственных услуг портала eGov.kz за рубежом важно убедиться, что услуга роуминга активна.

В августе текущего года стало известно, что в Казахстане изменился порядок получения (ЭЦП), ее теперь можно получить только онлайн и по биометрии.

Также мы писали, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если они получат доступ к ней. Это может произойти по разным причинам: от передачи кода в SMS-сообщении от номера 1414 до оформления ЭЦП с помощью "посредников".

При этом риски актуальны как для юридических, так и физических лиц.

