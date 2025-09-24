jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Национальная платформа искусственного интеллекта появится в Казахстане

      Опубликовано:

      Искусственный интеллект
      ИИ. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Депутаты мажилиса парламента приняли закон об искусственном интеллекте. Председатель мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что будет создана национальная платформа ИИ, передает NUR.KZ.

      Ерлан Кошанов отметил, что принятие закона об искусственном интеллекте откроет путь к цифровому развитию страны на новый уровень. Казахстан входит в число первых стран мира, принявших такой закон.

      "При принятии закона были учтены все лучшие мировые практики и риски в сфере цифровизации. В качестве основных принципов определена справедливость закона с прозрачностью защиты прав человека и персональных данных.

      Эти технологии должны служить обществу, человеку и оставаться безопасными для каждого человека. Поэтому в первую очередь закон вводит четкое деление системы ИИ по уровню риска и автономности.

      Опасные технологии, которые могут манипулировать поведением, анализировать эмоции без согласия или использовать уязвимости людей, прямо запрещены. Системы высокого риска будут находиться под особым контролем, что гарантирует безопасность и ответственность", - отметил Кошанов на заседании мажилиса.

      Он добавил, что для развития технологий создается национальная платформа искусственного интеллекта. Она станет мощным инструментом поддержки отечественных проектов и обеспечит свободный и равный доступ к современным технологиям для всех.

      "И самое важное - закон защищает права пользователей. Каждый человек должен иметь право знать, когда информация или контент созданы с помощью ИИ. Кроме того, закон затрагивает актуальные вопросы авторских прав. Это создаст благоприятные условия для развития инновационных продуктов и защитит интересы создателей.

      В целом принятый закон закладывает первоначальную основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровой экономики. Он открывает новые возможности для внедрения инноваций, повышения качества жизни граждан и создания современных технологических решений.

      Своевременное принятие этого законопроекта подчеркивает, что Казахстан находится в тренде глобальной мировой повестки и активно участвует в формировании международных стандартов в сфере искусственного интеллекта. Одним словом, принятый закон придаст огромный импульс в развитии сферы ИИ и развития нашей страны в целом", - заключил председатель мажилиса.

      В сентябре, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев предложил повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию, а также анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

      Также президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прописать этические алгоритмы для искусственного интеллекта.

