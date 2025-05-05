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Skype перестанет работать с 5 мая

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Приложение Skype
Skype. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Пользователи известного сервиса для общения Skype по всему миру прощаются с приложением, так как с 5 мая оно официально прекращает работу, передает NUR.KZ.

Компания Microsoft предупредила, что сервис для общения Skype с 5 мая прекращает свою работу. Пользователи приложения начали получать рассылку об этом.

Теперь компания сосредотачивается на развитии Teams - еще одного сервиса для коммуникации и совместной работы. Переход в Teams из Skype бесплатен для пользователей.

"Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия", - уточнили в Microsoft.

Между тем, в соцсетях пользователи приложения по всему миру устроили прощание с сервисом и публикуют мемы.

Почти все посты содержат слова благодарности за воспоминания и эмоции.

Отметим, что данные в Skype будут доступны пользователям до января 2026 года. После они удалятся сами по себе, если не предпринимать никаких действий.

Ранее мы писали, что мессенджер начал работу в 2003 года, а в 2011-м его выкупила компания Microsoft.

На официальном сайте Skype говорится, что это - приложение для общения как один на один, так и в группах, и работает с помощью мобильных устройств, ПК и Alexa.

Пользоваться Skype можно бесплатно - отправлять сообщения, совершать аудио- и видеозвонки с группами до 100 человек. Также предусмотрены платные функции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2242122-servis-dlya-obshcheniya-skype-perestanet-rabotat-s-5-maya/