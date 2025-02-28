Стало известно, когда Microsoft может окончательно закрыть Skype
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В мае этого года Microsoft планирует окончательно закрыть Skype - в новом обновлении юзеры нашли строку с сообщением о закрытии мессенджера, пишет XDA.
Сообщается, что в последней предварительной версии Skype для Windows появилось сообщение: "Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams".
Мессенджер начал работу в 2003 года, а в 2011-м его выкупила компания Microsoft.
Издание пишет, что в Microsoft пока не комментировали информацию о скором закрытии Skype.
На официальном сайте Skype говорится, что это - приложение для общения как один на один, так и в группах, и работает с помощью мобильных устройств, ПК и Alexa.
Пользоваться Skype можно бесплатно - отправлять сообщения, совершать аудио- и видеозвонки с группами до 100 человек. Также предусмотрены платные функции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2224509-stalo-izvestno-kogda-microsoft-mozhet-okonchatelno-zakryt-skype/