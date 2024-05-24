"Белые хакеры", мошенники и киберзащита: о чем расскажут на крупнейшем киберфестивале Positive Hack Days 2

С 22 по 26 мая в Москве проходит масштабное мероприятие, объединившее IT-компании из разных стран, включая и Казахстан. Будут рассмотрены вопросы кибербезопасности бизнеса, стран и людей, передает NUR.KZ.

В рамках Positive Hack Days 2 в Лужниках, организованного компанией Positive Technologies, различные специалисты из сферы IT обсуждают актуальные угрозы кибербезопасности, перспективы развития технологий в регионе и мире.

Также проводятся соревнования между командами "белых хакеров", среди которых есть и казахстанские участники.

Всего более 250 спикеров выступят с докладами о самых актуальных вопросах информационной безопасности (ИБ) в рамках технического и делового треков. За киберфестивалем можно следить онлайн на сайте phdays.com.

В прошлом году киберфестиваль Positive Hack Days был посвящен теме угрозы кибератак.

Что еще расскажут на Positive Hack Days 2

В рамках Positive Hack Days будет наглядно продемонстрировано вплетение технологий в современное государство, бизнес, личную жизнь и насколько опасными могут быть последствия кибератак.

Будут раскрыты не только вопросы обеспечения действующими системами киберзащиты, но и нюансы подготовки специалистов, развития отрасли ИБ, обучения населения основам личной КБ и так далее.

Пресс-конференция: "Кибербезопасность в странах региона МЕА". Фото: Positive Technologies

А казахстанские "белые хакеры" примут участие в STANDOFF 13 – главной кибербитве, в которой 26 командам этичных хакеров предстоит взломать системы двух виртуальных государств. Их инфраструктура приближена к реальной и отражена на физических макетах – она охватывает более 500 единиц программного обеспечения, аппаратов и устройств.

Защищают виртуальные города семь команд ИБ.

Общий призовой фонд составит рекордные 15 млн рублей, а битва продлится 36 часов. Итоги будут подведены 26 мая.

Крупные награды хакерам

Также отмечается, что в финальный день международного киберфестиваля Positive Hack Days 2 будет запущена программа открытых кибериспытаний (КИ). Она реализуется на платформе для исследователей безопасности Standoff Bug Bounty и позволит проверить киберустойчивость ИТ-инфраструктуры.

Сильнейшим "белым хакерам" нужно будет реализовать недопустимые события, которые могут оказать значительное влияние на деятельность организации. Вознаграждение составит 5 млн рублей.

Таким образом, крупнейший киберфестиваль охватывает различные сферы IT и информационной безопасности для бизнеса и государства, а участие в нем принимают представители Казахстана и других стран.