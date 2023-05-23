Кибератак будет больше: какие вопросы обсуждались на киберфестивале Positive Hack Days 12

Пленарная сессия. Фото: Positive Technologies

19-20 мая прошел крупнейший открытый киберфестиваль Positive Hack Days, посвященный вопросам разработки технологий кибербезопасности и защиты от мошенников. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Positive Hack Days – это крупнейший в России киберфестиваль, который проводится компанией Positive Technologies уже в 12-й раз.

В этом году мероприятие проводилось в одном из самых популярных парков Москвы — Парке Горького. Участие в фестивале принимали как руководители компаний в сфере IT и специалисты по кибербезопасности, так и обычные пользователи современных устройств.

Всего было проведено более 200 выступлений специалистов, включая круглые столы и панельные сессии с участием представителей крупнейших российских компаний в сфере защиты.

Участники обсудили отраслевую специфику таких атак, критически опасные и недопустимые для своих организаций последствия, оценили киберриски взаимодействия с поставщиками и перспективы результативной защиты.

Атак станет больше

В условиях повсеместной цифровизации кибербезопасность касается каждого человека, поэтому PHDays позволяет ближе познакомиться с новыми технологиями, научиться их контролировать и избегать киберугроз.

"В России есть огромная и развитая сфера IT: люди пользуются цифровыми банками и вызывают такси со смартфона. Рядом с ней есть отрасль кибербезопасности — высокотехнологичная, очень интересная, со своими вызовами.

Хакеры чуть ли не ежедневно атакуют компании, пользователей, поезда, заводы, и героические ребята с другой стороны баррикад защищают цифровые системы для того, чтобы современная цивилизация не была уничтожена", – отметил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, открывая 12-й киберфестиваль.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось вопросам обеспечения защиты как простых пользователей, так и юридических лиц, использующих программы для информационной безопасности.

Так, в рамках пленарная сессии "2023 год: точка бифуркации. В пике́ или на пи́ке?" обсуждались прогнозы на текущий год, который обещает стать важнейшим для цифрового суверенитета России.

Пленарная сессия. Фото: Positive Technologies

Пленарную дискуссию модерировал один из основателей, мажоритарный акционер и председатель совета директоров Positive Technologies Юрий Максимов.

Он напомнил участникам, что форум всегда был направлен на практическую безопасность, а организаторы видели своей главной целью вывод дискуссий на открытый и прикладной уровень.

"Мир изменился, увеличилось количество атак, они стали более изощренными. Ящик Пандоры открыт, и по-другому уже не будет. Нам нужно жить в этой реальности", — сказал он.

Ближе к вечеру первого дня Денис Кораблев, управляющий директор Positive Technologies, переместившись в шатер «Кибербашня», рассказал о создании PT NGFW (Next Generation Firewall – файрвол нового поколения) и обратил внимание участников форума на ключевое отличие экспертизы Positive Technologies от экспертизы как коммерческих SOC, так и других игроков рынка, разрабатывающих или уже создавших NGFW.

По его словам, коммерческие SOC, как правило, покрывают компании защитой в ширину и обнаруживают только типовые атаки.

Что еще было на киберфестивале

В «Техношатре» (треки Fast Track, Community и Blockchain) в течение двух дней проходили короткие доклады длительностью до 15 минут.

Спикеры делились экспертизой по широкому кругу вопросов: безопасность VPN, технологии уэйлинга, защита от веб-шеллов, польза открытого плагина VSCode-XP, фейковые утечки и многое другое.

Здесь же проходили выступления и воркшопы Security Experts Community.

Противостояние хакеров и защитников

Большинство взглядов в дни киберфестиваля были направлены на шатер, где проходила битва Standoff (трек «Студия Standoff»), в ходе которой специалисты по ИБ из разных стран мира показывали, как действия хакеров могут нанести непоправимый ущерб гражданам, компаниям и даже целым отраслям экономики.

В битве участвовали 22 красные команды этичных хакеров, которые ищут способы нарушить работу различных структур виртуального Государства F, и 7 синих команд защиты.

Победители среди команд атакующих получили денежный приз, брендированные сувениры и уникальный трофей — красно-синий кубок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2021521-kiberatak-budet-bolshe-kakie-voprosy-obsuzhdalis-na-kiberfestivale-positive-hack-days-12/