Кенес Ракишев объявил конкурс для дизайнеров уникального приложения
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Венчурный инвестор Кенес Ракишев объявил первый этап конкурса для разработчиков технологичного приложения по изучению казахского языка, передает корреспондент NUR.KZ.
Для участия в Хакатоне дизайнеров DesignBattle организаторы приглашают творческих личностей, коллективы и компании. В том числе, школьников и студентов.
Хакатон проводится по двум направлениям: графический и UI/UX дизайн. Призовой фонд конкурса составит два миллиона тенге.
DesignBattle пройдёт при поддержке Международного университета информационных технологий МУИТ и благотворительного Фонда "Саби".
В жюри конкурса войдут венчурный инвестор Кенес Ракишев, президент фонда "Саби" Асель Тасмагамбетова, а также специалисты Международного университета информационных технологий МУИТ.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте. Прием заявок будет проводиться с 19 по 23 февраля.
Заявки принимаются по следующим направлениям:
- создание логотипов;
- названия, фирменного стиля;
- типографики;
- концепция дизайна сайта и мобильного приложения.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность, техническое исполнение и соответствие тематике конкурса. Участники смогут взаимодействовать с менторами, участвовать в мастер-классах и представить свои проекты на церемонии награждения.
Лучшие дизайнеры получат приглашение от команды создателей самого технологичного приложения по изучению казахского языка.
Напомним, что 4 февраля 2024 года на международном форуме DigitalAlmaty 2024 министр высшего образования и науки Саясат Нурбек поддержал предложение казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева провести конкурс на разработку приложения по изучению казахского языка.
Кенес Ракишев предложил оплатить все расходы на создание приложения, а разработку программного обеспечения проводить с привлечением специалистов Международного университета информационных технологий МУИТ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2061754-kenes-rakishev-obyavil-konkurs-dlya-dizaynerov-unikalnogo-prilozheniya/