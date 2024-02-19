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Кенес Ракишев объявил конкурс для дизайнеров уникального приложения

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Кенес Ракишев
Кенес Ракишев (справа). Фото: Ильяс Калымбаев

Венчурный инвестор Кенес Ракишев объявил первый этап конкурса для разработчиков технологичного приложения по изучению казахского языка, передает корреспондент NUR.KZ.

Для участия в Хакатоне дизайнеров DesignBattle организаторы приглашают творческих личностей, коллективы и компании. В том числе, школьников и студентов.

Хакатон проводится по двум направлениям: графический и UI/UX дизайн. Призовой фонд конкурса составит два миллиона тенге.

DesignBattle пройдёт при поддержке Международного университета информационных технологий МУИТ и благотворительного Фонда "Саби".

В жюри конкурса войдут венчурный инвестор Кенес Ракишев, президент фонда "Саби" Асель Тасмагамбетова, а также специалисты Международного университета информационных технологий МУИТ.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте. Прием заявок будет проводиться с 19 по 23 февраля.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

  • создание логотипов;
  • названия, фирменного стиля;
  • типографики;
  • концепция дизайна сайта и мобильного приложения.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность, техническое исполнение и соответствие тематике конкурса. Участники смогут взаимодействовать с менторами, участвовать в мастер-классах и представить свои проекты на церемонии награждения.

Участники форума Digital Almaty
Участники форума Digital Almaty. Фото: Ильяс Калымбаев

Лучшие дизайнеры получат приглашение от команды создателей самого технологичного приложения по изучению казахского языка.

Напомним, что 4 февраля 2024 года на международном форуме DigitalAlmaty 2024 министр высшего образования и науки Саясат Нурбек поддержал предложение казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева провести конкурс на разработку приложения по изучению казахского языка.

Кенес Ракишев предложил оплатить все расходы на создание приложения, а разработку программного обеспечения проводить с привлечением специалистов Международного университета информационных технологий МУИТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2061754-kenes-rakishev-obyavil-konkurs-dlya-dizaynerov-unikalnogo-prilozheniya/

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