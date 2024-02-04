Создать международное приложение для изучения казахского языка предложил Ракишев
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Главе Миннауки и высшего образования Саясату Нурбеку на международном форуме "Digital Almaty 2024" предложили провести конкурс на разработку приложения по изучению казахского языка, передает NUR.KZ.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек принял участие в панельной сессии международного форума "Digital Almaty 2024" по вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для цифрового будущего.
Вместе с Нурбеком участие в сессии приняли казахстанский бизнесмен, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев, вице-президент International Data Corporation (IDC) Андрей Беклемишев, ректор МУИТ Аскар Хикметов, президент холдинга "Arman" Серикбай Бисекеев и зарубежный представитель Huawei Technologies Сафдер Назир.
Выступая на сессии, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев предложил разработать международное приложение для изучения казахского языка.
По словам Ракишева, Казахстан находится в списке лидеров среди стран Центральной Азии по разработке программного обеспечения, а разработка приложения, соответствующего мировым стандартам, продемонстрирует, что в Казахстане работают сильные программисты.
Бизнесмен подчеркнул, что готов взять на себя все расходы по созданию приложения, и попросил Саясата Нурбека поддержать инициаторов и объявить конкурс.
"Если мы сконцентрируемся на тех вещях, в которых мы сильны, я уверен, что мы найдем там и инвестиции, и возможности, и раскроем себя",- заявил Ракишев.
Саясат Нурбек поддержал его предложение. Он пообещал привлечь научные структуры и лично контролировать этот вопрос.
Ожидается, что в разработке приложения примут участие также специалисты МУИТ и Международного технического холдинга "Arman".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2059004-sozdat-mezhdunarodnoe-prilozhenie-dlya-izucheniya-kazahskogo-yazyka-predlozhil-rakishev/