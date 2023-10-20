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В WhatsApp можно будет пользоваться сразу двумя аккаунтами

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Логотип WhatsApp на экране телефона
Телефон. Иллюстративное фото: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В WhatsApp теперь можно пользоваться сразу двумя аккаунтами одновременно. Ранее пользователю надо было выполнять вход при каждой их смене, передает NUR.KZ со ссылкой на блог компании.

Теперь в WhatsApp можно пользоваться сразу двумя аккаунтами одновременно. Например, это может быть личный аккаунт, а также рабочий. Нововведение позволяет не выполнять вход при каждой смене аккаунта или носить с собой два смартфона.

Для второго аккаунта требуется еще один номер телефона с SIM-картой.

Чтобы запустить функцию, необходимо открыть настройки в мессенджере, нажать на стрелку рядом с вашим именем и выбрать опцию "Добавить аккаунт".

Параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждого аккаунта.

Напомним, с 24 октября WhatsApp перестанет работать на смартфонах на Android с операционной версией старее 5.0. Прежде чем мессенджер прекратит поддержку ОС, пользователь несколько раз получит соответствующие уведомления.

В сентябре в Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией. В противном случае его заблокируют на территории России.

Добавим, по информации на официальном сайте, создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2041818-v-whatsapp-mozhno-budet-polzovatsya-srazu-dvumya-akkauntami/

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