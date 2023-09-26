WhatsApp перестанет работать на смартфонах некоторых казахстанцев

С 24 октября WhatsApp перестанет работать на смартфонах на Android с операционной версией старее 5.0, сообщается на официальном сайте справочного центра мессенджера.

Так, на сегодня WhatsApp поддерживается на следующих устройствах:

Android с операционной системой 4.1 и новее;

iPhone с операционной системой iOS 12 и новее;

телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Однако с 24 октября приложение будет поддерживаться только на Android версии 5.0 и выше. При этом смартфон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера – создание новых аккаунтов с использованием соединения только по Wi-Fi не будет поддерживаться.

В справочнике говорится, что прежде чем WhatsApp прекратит поддержку ОС, пользователь несколько раз получит соответствующие уведомления.

Напомним, в июле мессенджер сообщил о запуске каналов в приложении.

По информации на официальном сайте, создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.