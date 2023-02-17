Марк Цукерберг запустил каналы в личных сообщениях в Instagram

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Основатель компании Meta Марк Цукерберг сообщил на своей странице в Instagram, что в личных сообщениях в мессенджере теперь можно создавать каналы. Он уже создал канал Meta Channel.

Как пишет The Verge, благодаря новому формату пользователи смогут транслировать сообщения и обновления на широкую аудиторию подписчиков, которые согласятся следить за каналом. Подписчики не смогут публиковать сообщения на каналах, но они могут реагировать на них эмодзи и голосовать в опросах.

На канале Meta Channel Цукерберг планирует делиться новостями и обновлениями обо всех продуктах и ​​технологиях, которые они создают в Meta.

Новая функция пока доступна только в Instagram, но в ближайшие месяцы появятся в Messenger и Facebook.

В настоящее время эта функция тестируется избранной группой создателей, которые должны были запустить свои каналы трансляции в течение четверга.

Когда пользователь получит доступ к новой функции соцсети, он сможет запустить канал из своего почтового ящика Instagram. Затем будет возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю, чтобы другим было проще присоединиться. Каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их также можно сделать эксклюзивными для платных подписчиков.

Добавим, что в Казахстане новая функция Instagram пока недоступна.

Марк Цукерберг, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, –американский предприниматель, программист, один из основателей популярной соцсети Facebook.

В октябре 2021 года компания Facebook сменила свой логотип и название на Meta. Нововведение было связано с новым продуктом компании – метавселенной, где пользователи могут общаться в виртуальной реальности.

Instagram – это социальная сеть для обмена фотографиями и видео. Приложение было запущено в 2010 году соучредителями Кевином Систромом и Майком Кригером, и теперь оно принадлежит Meta, материнской компании Facebook. Приложение позволяет пользователям загружать медиафайлы, которые можно редактировать с помощью фильтров и организовывать с помощью хештегов и географических меток.

Между тем в прошлом году Meta впервые за долгое время сообщила о снижении доходов. Тогда Марк Цукерберг озвучил инвесторам мрачные прогнозы на ближайшие месяцы. Он заявил, что прибыль компании будет снижаться и дальше, поскольку субъекты бизнеса сокращают расходы на рекламу. В Meta также заявили, что на прибыль компании повлияло ослабление евро по отношению к доллару.

А в ноябре Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тыс. сотрудников компании, или почти 13% от всего персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2009782-mark-tsukerberg-zapustil-kanaly-v-lichnyh-soobscheniyah-v-instagram/