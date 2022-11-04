WhatsApp выпустил сразу 4 обновления: что изменится в работе мессенджера

Ярлыки мессенджеров. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мессенджер WhatsApp выпустил сразу несколько обновлений, самое масштабное из которых - функция "Сообщества". Подробнее о новых функциях рассказывается в официальном блоге мессенджера.

Функция "Сообщества" позволит объединять несколько групп, участники которых смогут вести групповую переписку, обмениваться файлами до 2 ГБ, оставлять объявления.

Новая функция, по мнению разработчиков, будет полезна для жителей одного района, родителей учеников одной школы, сотрудников одной организации.

То есть "Сообщества" - это группа, в которую можно добавить не только пользователей, но и другие группы.

Функция "Сообщества" в WhatsApp. Инфографика: blog.whatsapp.com

Чтобы начать использовать эту функцию, нужно открыть вкладку «Новое сообщество». Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь пользователи могут создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы.

Участники сообщества могут легко переключаться между состоящими в нем группами в поисках информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

Отмечается, что все сообщения в сообществах будут защищены сквозным шифрованием.

Помимо этого, WhatsApp запустил еще три новых обновления:

возможность создавать опросы в чате;

возможность осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек;

возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей.

Функция "Сообщества" в WhatsApp. Инфографика: blog.whatsapp.com

"Все эти функции можно использовать в любой группе, но особенно полезны они будут для сообществ", — подчеркивается в сообщении.

В завершение разработчики мессенджера анонсировали еще несколько новых функций, запустить их планируется в ближайшие месяцы.

Напомним, в начале октября создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов, поскольку, по его словам, из-за пробелов в защите данных хакеры могли использовать полный доступ к телефонам пользователей мессенджера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1995732-whatsapp-vypustil-srazu-4-obnovleniya-chto-izmenitsya-v-rabote-messendzhera/