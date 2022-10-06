Дуров: Хакеры могли иметь полный доступ к телефонам пользователей WhatsApp

Ярлык мессенджера WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил о серьезных пробелах в защите персональных данных пользователей мессенджера WhatsApp. По словам программиста, хакеры могли иметь полный доступ к телефонам пользователей приложения.

Как пишет Дуров, это стало возможным из-за проблемы безопасности, о которой ранее сообщали сами разработчики WhatsApp.

"Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", — заявил Дуров.

Он также отметил, что обновление приложения WhatsApp до последней версии не может защитить его пользователей от киберпреступников. Основатель "ВКонтакте" и Telegram напомнил, что такая же проблема с безопасностью WhatsApp была обнаружена и в 2018, и в 2019, и даже в 2020 году.

"Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности.

Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами. Если обнаружен один бэкдор и его нужно удалить, тут же появляется другой", — пояснил программист.

Именно поэтому сам Дуров, по его словам, удалил приложение WhatsApp со своего телефона - чтобы не "оставлять дверь в свой телефон" для хакеров.

"Я не подталкиваю таким образом людей переходить на Telegram. Он не нуждается в дополнительном продвижении, здесь и так больше 700 млн пользователей, ежедневно регистрируется еще 2 млн пользователей.

Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — он является инструментом слежки уже 13 лет", — резюмировал Дуров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1991376-durov-hakery-mogli-imet-polnyy-dostup-k-telefonam-polzovateley-whatsapp/