Приложения VK и "Почта Mail.ru" исчезли из AppStore

Иконка VK. Иллюстративное фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

VK подтвердила удаление нескольких приложений из App Store. При этом все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник, 26 сентября, некоторые приложения, среди которых VK Play, VK Музыка, Почта Mail․ru прекратили отображаться во время поиска в App Store.

"VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple", – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что сервисы VK, которые были установлены ранее на смартфонах пользователей, функционируют без изменений.

Напомним, картографический сервис 2ГИС, 72% акций которого владеет Сбербанк, пропал из App Store.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1989725-v-vk-podtverdili-udalenie-neskolkih-prilozheniy-iz-app-store/