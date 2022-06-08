Багдат Мусин обратился к гендиректору Apple с просьбой

Тим Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин обратился с просьбой к генеральному директору Apple, опубликовав соответствующий пост в .

Глава МЦРИАП от имени всех казахстанцев поблагодарил Тима Кука и команду Apple за включение казахского языка в список системных языков iOS, а также за добавление различных функций, в том числе и функции автозамены на казахском языке.

"Мы бы также были очень признательны, если бы Apple добавил автоматическую транслитерацию с кириллицы на латиницу, чтобы помочь нашим людям привыкнуть к латинице", - добавил министр.

Отметим, пока обновление для смены языка на казахский недоступно для всех пользователей Apple. Но релиз iOS 16 запланирован на этот год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1973068-bagdat-musin-obratilsya-k-gendirektoru-apple-s-prosboy/