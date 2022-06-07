Казахский язык станет системным в iOS в следующем обновлении

Фото: apple.com

Компания Apple представила новую, 16-ю по счету версию своей операционной системы для смартфонов iOS. Среди новинок – появление казахского языка в списке системных. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новую систему Apple представили накануне, 6 июня, в рамках ежегодного мероприятия WWDC 2022.

В новой версии ОС для смартфонов iPhone купертиновцы предложили более широкий спектр возможностей и опций для персонализации устройства.

Скриншот: apple.com

Одна из них – добавление новых системных языков – казахского и болгарского.

Скриншот: apple.com

Кроме того, казахский язык также пополнит список языков, в которых поддерживается функция автозамены, наряду с новозеландской и южноафриканской вариациями английского языка.

Отметим, что на данный момент обновление недоступно для всех пользователей продукции Apple. Релиз iOS 16 планируется на этот год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1972975-kazahskiy-yazyk-dobavyat-v-gadzhety-na-ios-v-sleduyuschem-obnovlenii/