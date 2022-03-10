Google ограничила работу магазина приложений Google Play в России

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Компания Google с 10 марта ограничила работу магазина приложений Google Play на территории России. Теперь российские пользователи могут скачать только бесплатные приложения, говорится на их сайте.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store", – говорится в публикации.

Отмечается, что российские пользователи смогут установить бесплатные приложения либо обновлять приобретенные платные, однако купить новые у них уже не получится.

В свою очередь Google предлагает разработчикам, желающим продлить доступ для россиян, увеличить бесплатный период или временно отменить оплату за подписку.

Ранее руководство платформы "Яндекс.Дзен" заявило, что теперь сервис будет доступен только для пользователей из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1960053-google-ogranichila-rabotu-magazina-prilozheniy-google-play-v-rossii/