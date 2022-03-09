"Яндекс.Дзен" объявил об ограничении доступа для иностранцев

Офис компании "Яндекс" в Москве. Фото: Alexander Zemlianichenko Jr./Bloomberg via Getty Images

Руководство платформы "Яндекс.Дзен" заявило, что теперь сервис будет доступен только для пользователей из России.

Контент блог-платформы "Яндекс.Дзен" теперь будет доступен только для пользователей из России, передает издание Интерфакс. Такое решение объясняется невозможностью "обеспечить высокое качество персонализации на других языках".

"Теперь "Яндекс Дзен" доступен только пользователям из России - они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами. В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран", - сообщается в заявлении пресс-службы "Яндекс.Дзен".

Ранее стало известно, что газета The New York Times отозвала своих сотрудников из России.

Также в России ограничили работу Facebook, Twitter и TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959927-yandeksdzen-obyavil-ob-ogranichenii-dostupa-dlya-inostrantsev/