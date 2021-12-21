В Telegram появится защита от спойлеров

Telegram: Wikimedia

В мессенджере теперь можно будет скрывать спойлеры, передает Android Police.

Пользователи Telegram смогут обсуждать какой-либо фильм или сериал в групповых чатах. И при этом не бояться проспойлерить интересные и интригующие детали картины с теми, кто еще ее не смотрел.

Для этого отправителю соответствующего сообщения в чат всего лишь нужно перед отправкой текста выделить его. После выделения появится меню стилей, где нужно выбрать опцию "Спойлер" и уже потом нажать на отправку.

Таким образом, человек, который участвует в переписке, но не хочет их читать, будет видеть отправленное вышеназванным способом сообщение в "заблюренном" виде.

Пока неясно, как активизировать функцию защиты от спойлеров. И когда нововведение будет доступно.

Напомним, в другом мессенджере WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений в чате. По желанию пользователь может установить таймер, спустя какое время исчезнет переписка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1947705-v-telegram-poyavitsya-zaschita-ot-spoylerov/