В WhatsApp появилась новая функция автоматического удаления сообщений

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В мессенджере теперь можно установить таймер на автоматическое удаление сообщений, передает The Verge.

Новая функция будет доступна пользователям мессенджера WhatsApp после обновления.

Теперь в настройках можно включить опцию, при помощи которой сообщения в новых чатах будут автоматически удаляться через 24 часа после отправки, неделю или 90 дней. Срок указывается по желанию.

Однако нововведение не коснется старых и групповых чатов. В этом случае, если пользователь захочет активировать эту функцию, уведомление об автоматическом удалении придет собеседнику или остальным участникам группы.

Отмечается, что опцию можно будет включать или выключать по собственному желанию.

Ранее мы писали о другом нововведении в мессенджере WhatsApp, где пользователям будет доступна функция реагировать на сообщения с помощью различных смайликов.

Согласно сообщению источника, первыми эту опцию могут испробовать обладатели гаджетов на базе Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1945688-v-whatsapp-poyavilas-novaya-funktsiya-avtomaticheskogo-udaleniya-soobscheniy/