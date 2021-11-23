Новая функция появится в WhatsApp

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В грядущем обновлении мессенджера WhatsApp пользователи получат новую функцию - реакции на сообщения. Она будет доступна для пользователей девайсов на базе Android.

Как пишет портал WABetaInfo, новая бета-версия мессенджера будет содержать функцию, которая позволит пользователям реагировать на сообщения с помощью различных смайликов.

Также люди смогут получать уведомления о реакциях собеседников на свои сообщения.

Функция появится в грядущем обновлении для Android, однако точной даты выхода на сегодняшний день еще нет.

Отмечается, что ранее уже сообщалось о разработке аналогичной функции для устройств на базе iOS. Теперь ее запустят для смартфонов на Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1943577-novaya-funktsiya-poyavitsya-v-whatsapp/