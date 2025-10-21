"Не роскошь, а базовая потребность": Бектенов высказался о плохом интернете в Казахстане
Опубликовано:
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил прорабатывать вопросы роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
На заседании правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что только повсеместный скоростной интернет позволит получить должный результат в цифровизации страны.
"Именно так мы сможем эффективно реализовать поручение главы государства о тотальной цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта. Устойчивый интернет - это не роскошь, а базовая потребность граждан и современной экономики в целом.
Вместе с тем, продолжают поступать жалобы на неустойчивую мобильную связь на дорогах, медленный интернет в селах и даже в городах во время проведения крупных мероприятий", - отметил премьер-министр.
Олжас Бектенов поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с операторами связи при проведении масштабных мероприятий тщательно прорабатывать вопросы резкого роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета.
Также сегодня стало известно, что в Казахстане собираются запустить технологию для борьбы с "белыми пятнами" в городах. Она должна стать доступной казахстанцам в 2026 году.
Кроме того, о внедрении в Казахстане национального оператора Wi-Fi стало известно на заседании правительства. Он будет обеспечивать безопасный доступ к интернету.
