"Не роскошь, а базовая потребность": Бектенов высказался о плохом интернете в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил прорабатывать вопросы роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

На заседании правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что только повсеместный скоростной интернет позволит получить должный результат в цифровизации страны.

"Именно так мы сможем эффективно реализовать поручение главы государства о тотальной цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта. Устойчивый интернет - это не роскошь, а базовая потребность граждан и современной экономики в целом.

Вместе с тем, продолжают поступать жалобы на неустойчивую мобильную связь на дорогах, медленный интернет в селах и даже в городах во время проведения крупных мероприятий", - отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с операторами связи при проведении масштабных мероприятий тщательно прорабатывать вопросы резкого роста нагрузки на инфраструктуру связи и интернета.

Также сегодня стало известно, что в Казахстане собираются запустить технологию для борьбы с "белыми пятнами" в городах. Она должна стать доступной казахстанцам в 2026 году.

Кроме того, о внедрении в Казахстане национального оператора Wi-Fi стало известно на заседании правительства. Он будет обеспечивать безопасный доступ к интернету.

