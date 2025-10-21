Проблемы со связью в Казахстане: устранить зоны со слабым сигналом пообещали в правительстве

В Казахстане собираются запустить технологию для борьбы с "белыми пятнами" в городах. Она должна стать доступной казахстанцам в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В Казахстане в 2026 году ожидается массовый запуск технологии VoWiFi, которая позволит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi.

Как рассказали в пресс-службе правительства, внедрение такого инновационного решения позволит устранить проблему "белых пятен" - зон со слабым сотовым сигналом внутри жилых и офисных зданий.

"Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi. Мы провели успешный пилот на сотрудниках, в следующем году технология станет доступна массово", - отметил исполнительный директор компании "Кар-Тел" Евгений Настрадин.

Как отмечают участники рынка, проблема "белых пятен" остается актуальной, несмотря на 99%-ное покрытие населения связью 4G. Основные причины - активная городская застройка, когда новые здания перекрывают сигнал, и частый демонтаж действующих базовых станций.

В июне текущего года глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах правительства рассказал, что делать казахстанцам, которых не устраивает качество связи. Также он назвал причины возникновения "белых пятен".

До этого представители сотовых операторов ответили на вопрос, почему мобильная связь и интернет в Казахстане может быть некачественной.

