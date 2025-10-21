Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане: что это значит
Опубликовано:
О внедрении в Казахстане национального оператора Wi-Fi стало известно на заседании правительства. Он будет обеспечивать безопасный доступ к интернету, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Как пояснили в правительстве, проект подразумевает развертывание Сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях.
"Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики", — сообщил руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов.
Планируется, что на первом этапе проект охватит 400 локаций в 10 городах. К 2026 году планируется расширить сеть до 10 тысяч точек доступа, а к 2027 году – до 20 тысяч.
Отметим, сегодня в правительстве сообщили также о планах запустить технологию VoWiFi для борьбы с "белыми пятнами" в городах. Планируется, что станет доступной казахстанцам уже в следующем году.
Помимо этого, в кабмине заявили, что скоро из городов Казахстана исчезнет технология 3G - ее заменят 4G и 5G.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2299476-nacionalnyy-operator-wi-fi-poyavitsya-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах