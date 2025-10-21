jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      3G исчезнет из городов Казахстана

      Опубликовано:

      Мужчина держит в руке телефон
      Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

      В городах Казахстана планируют заменить технологию 3G на 4G. Об этом на заседании кабмина сообщил глава ТОО "Мобайл Телеком сервис" Александр Бабичев, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      Бабичев отметил, что сегодня компания МТ-С предоставляет услуги мобильной связи для более чем 10 млн клиентов, из которых свыше 3 млн уже пользуются связью с технологией 5G.

      "Благодаря развитой инфраструктуре и высокому уровню интернет-потребления наших клиентов, сеть компании обслуживает более 50% всего мобильного интернет-трафика страны.

      Стоит также отметить, что в этом году компания МТ-С стала объектом крупнейшей приватизационной сделки в Казахстане, что является важным шагом для укрепления доверия частных инвесторов к инвестициям в республику", – сказал Александр Бабичев

      Он добавил, что компания активно инвестирует в развитие сети и технологий – с 2023-го по 2025-й годы вложено более 240 млрд тенге. За последних два года выполнено свыше 5 тыс. работ по строительству и модернизации сети, и темпы в этом году продолжают расти.

      Для улучшения качества мобильного Интернета проводится полная замену устаревшей технологии 3G на 4G во всех крупных городах, эту работу планируется завершить до конца этого года.

      Сегодня на заседании правительства также объявили о планах создать в Казахстане национального оператора Wi-Fi. Поясняется, что проект подразумевает развертывание Сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях.

      В правительстве также пообещали устранить зоны со слабым сигналом. Для этого в стране запустят технология VoWiFi, которая позволит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi.

