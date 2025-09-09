Немедленно сменить пароли к аккаунтам Google посоветовали казахстанцам в Генпрокуратуре
Генеральная прокуратура РК сообщает о выявленной утечке данных пользователей Google и рекомендует срочно сменить пароли и не верить звонкам от "сотрудников Google", передает NUR.KZ.
Как сообщает Генеральная прокуратура РК, Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК в ходе мониторинга мирового интернет пространства установлена киберугроза, связанная со взломом базы данных Google и утечкой данных пользователей Gmail.
"Группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и названиям компаний, охватив до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail, хотя пароли непосредственно не были похищены.
Атака была осуществлена с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись IT-поддержкой, и заставили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader", - сообщается в публикации.
Как отмечается, утечка дает злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках, якобы поступающих с номеров с кодом 650, с требованием сбросить пароли Gmail, с целью выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам.
Рекомендации о необходимых мерах по защите:
- Немедленно сменить пароли, особенно простые или повторяющиеся.
- Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современный способ защиты с биометрией или PIN.
- Не доверять входящим звонкам или письмам от якобы Google - 9 из 10 таких обращений являются мошенническими.
- Ограничить доступ, отслеживать подключаемые приложения, коннекты.
"Данный инцидент подтверждает, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. Призываем пользователей и организации неукоснительно соблюдать меры безопасности и регулярно проверять настройки своих аккаунтов, чтобы исключить возможность хищения данных или доступа злоумышленников", - обращаются прокуроры к казахстанцам.
Отметим, ранее эксперт высказался о случаях, когда личные данные граждан "утекают" в Сеть и попадают в руки мошенников по разным каналам. При этом основной причиной оказались не компании, а сами казахстанцы. Об этом читайте в нашем материале.
Напомним, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть.
Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.
Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.
