WhatsApp нужно готовиться к уходу с российского рынка, заявили в Госдуме

Замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин в Telegram сообщил, что WhatsApp может покинуть российский рынок, передает NUR.KZ.

По словам Горелкина, WhatsApp с очень большой долей вероятности "попадет в список программного обеспечения из недружественных стран", который правительство РФ должно разработать по поручению Владимира Путина.

Горелкин отмечает, что претендентом на долю WhatsApp станет российский национальный мессенджер Max, разрабатываемый VK.

Второй по популярности мессенджер - Telegram, по мнению Горелкина, в список ПО из недружественных стран не попадет, "особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке".

"Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах.

Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке", - написал Горелкин.

Он добавил, что мессенджером WhatsApp в ежедневном режиме пользуются 68% россиян, а Telegram - 55% россиян.

Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.

Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.

Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум.

В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.

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