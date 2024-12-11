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Казахстанцы пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Instagram

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Значок WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

У пользователей из Казахстана наблюдались проблемы с работой сервисов Meta, о чем свидетельствуют данные, представленные на сайтах DownDetector и Downradar, передает NUR.KZ.

По данным сайта DownDetector, жалобы на работу мессенджера WhatsApp поступают от жителей Казахстана и России.

В графике сайта указано, что чаще всего среди казахстанцев жаловались жители Атырауской и Акмолинской областей. Также на сайте указана наиболее распространенная причина жалоб - пользователи указывают на тег "Сообщение не приходит".

Сбои в работе WhatsApp
Данные о сбое в работе мессенджера. Скриншот: downdetector.com

Кроме того, казахстанцы жалуются на работу Instagram. По данным сайта, жалуются жители Казахстана, России и Беларуси. Много жалоб поступило от жителей Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей

Данные о сбое Instagram
Данные о сбое Instagram. Скриншот: downdetector.com

О сбое в работе сервисов Meta свидетельствуют и данные сайта Downradar. По последним данным, на неработающие приложения пожаловались жители Астаны, Алматы, Петропавловска и Актобе. В комментариях пользователи также жалуются на функцию отправки сообщений.

Напомним, в октябре этого года казахстанцы жаловались на сбой в работе приложения Telegram. Поблемы возникли у казахстанцев и жителей других стран.

В августе у пользователей также наблюдались проблемы с работой Тelegram и WhatsApp.

Другой сбой произошел в апреле, когда были жалобы на работу сервисов Apple и мессенджера компании Meta - WhatsApp.

Данные о сбое WhatsApp
Данные о сбое в работе WhatsApp. Скриншот: downradar.ru

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2199242-kazahstancy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-whatsapp-i-instagram/

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