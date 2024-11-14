В Кыргызстане случились перебои с интернетом из-за аварии в Казахстане

Жители Кыргызстана вчера, 13 ноября, столкнулись с перебоями в работе Сети. В Минцифры республики проблемы объяснили аварией в Казахстане.

Как сообщает 24.kg, ссылаясь на Министерство цифрового развития, причиной сбоя инцидента стала авария на линии внешних поставщиков интернет-услуг.

"В связи с этим у некоторых операторов связи могут возникать временные перебои с доступом к интернету. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного подключения", — говорится в официальном заявлении ведомства.

По сообщениям пользователей, проблемы начались после 20:30. Они жаловались на медленную работу интернета или полное отсутствие подключения.

Министерство заверило, что ведутся активные восстановительные работы.

Издание AКИpress уточняет, что причиной сбоев интернета стала авария на линии у внешних поставщиков интернет-услуг в Казахстане.