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Эзотерика

В Кыргызстане случились перебои с интернетом из-за аварии в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина работает за ноутбуком
Рабочий стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Кыргызстана вчера, 13 ноября, столкнулись с перебоями в работе Сети. В Минцифры республики проблемы объяснили аварией в Казахстане.

Как сообщает 24.kg, ссылаясь на Министерство цифрового развития, причиной сбоя инцидента стала авария на линии внешних поставщиков интернет-услуг.

"В связи с этим у некоторых операторов связи могут возникать временные перебои с доступом к интернету. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного подключения", — говорится в официальном заявлении ведомства.

По сообщениям пользователей, проблемы начались после 20:30. Они жаловались на медленную работу интернета или полное отсутствие подключения.

Министерство заверило, что ведутся активные восстановительные работы.

Издание AКИpress уточняет, что причиной сбоев интернета стала авария на линии у внешних поставщиков интернет-услуг в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2187074-v-kyrgyzstane-sluchilis-pereboi-s-internetom-iz-za-avarii-v-kazahstane/

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