В Кыргызстане случились перебои с интернетом из-за аварии в Казахстане
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Жители Кыргызстана вчера, 13 ноября, столкнулись с перебоями в работе Сети. В Минцифры республики проблемы объяснили аварией в Казахстане.
Как сообщает 24.kg, ссылаясь на Министерство цифрового развития, причиной сбоя инцидента стала авария на линии внешних поставщиков интернет-услуг.
"В связи с этим у некоторых операторов связи могут возникать временные перебои с доступом к интернету. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильного подключения", — говорится в официальном заявлении ведомства.
По сообщениям пользователей, проблемы начались после 20:30. Они жаловались на медленную работу интернета или полное отсутствие подключения.
Министерство заверило, что ведутся активные восстановительные работы.
Издание AКИpress уточняет, что причиной сбоев интернета стала авария на линии у внешних поставщиков интернет-услуг в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2187074-v-kyrgyzstane-sluchilis-pereboi-s-internetom-iz-za-avarii-v-kazahstane/