Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Казахтелеком" и "Аir Astana" привлекли к ответственности за утечку данных

Опубликовано:

Мужчина работает за компьютером
Программист. Иллюстративное фото: freepik.com

В МЦРИАП озвучили подробности результатов проверки по февральской утечке персональных данных казахстанцев. Две из трех фигурировавших в деле компаний наказаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В феврале на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев, датированные 2019-2022 годом.

В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana".

"Министерством совместно с Комитетом национальной безопасности и АО "Государственная техническая служба" проведен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи, в инфраструктуре которых новых фактов компрометации не установлено. На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности.

Кроме того, Министерством в отношении АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana" проведены внеплановые проверки на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.

По результатам 2 юридических лица (АО "Казахтелеком", АО "AirAstana") привлечены к административной ответственности по пункту 2 части 1 статьи 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений. В АО "ЕНПФ" нарушений не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на текущий момент информационно-коммуникационная инфраструктура указанных организаций находится на круглосуточном мониторинге с целью выявления и пресечения инцидентов информационной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией. Сообщалось, что в утечке упоминается информация ЕНПФ от 2019 года, информация по почтовому серверу Министерства обороны РК, а некоторые скриншоты включают в себя также данные об авиаперевозчике Air Astana. Ситуацию ранее комментировали в МЦРИАП, а позже об этом высказались в ЕНПФ.

Информация об утечке персональных данных казахстанцев из их базы, по данным ЕНПФ, которые якобы размещены неизвестными лицами в документах на сайте GitHub, не соответствует действительности.

"Службы безопасности ЕНПФ провели детальный анализ данных, размещенных на сайте GitHub. В результате установлено, что в опубликованном каталоге приведено лишь описание сайта enpf.kz. При этом сайт является открытым источником информации и не содержит персональных данных вкладчиков и получателей", - говорилось в ответе.

По утечке данных высказывались и в Air Astana. И в ЕНПФ, и в авиакомпании опровергли информацию об утечке данных своих клиентов.

Позже депутат мажилиса Екатерина Смышляева, комментируя информацию о предполагаемой утечке, отметила, что она является очередным "следствием прямого игнорирования требований законов крупными, далеко не бедными компаниями". Она также заявила, что законы по защите информации в Казахстане соответствуют мировым стандартам, однако, "дело в их правоприменении".

В Минцифры позже сообщили, что идет проверка ЕНПФ, Air Astana и "Казахтелеком" на предмет защищенности данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2076576-kazahtelekom-i-air-astana-privlekli-k-otvetstvennosti-za-utechku-dannyh/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.