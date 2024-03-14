Палата представителей одобрила законопроект о возможном запрете TikTok на территории США

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, который может привести к полному запрету TikTok на территории США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Теперь законопроект ждет голосование в сенате. От этого и будет зависеть дальнейшая судьба одного из популярнейших предложений в мире.

Как сообщает издание, за проект закона проголосовало 352 члена палаты, против - 65. Байден ранее уже заявлял, что подпишет закон о запрете TikTok, если Конгресс его примет.

"Законодатели, поддерживающие законопроект, утверждают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может использовать свои законы о разведке против китайской материнской компании TikTok, ByteDance, вынуждая ее передавать данные пользователей приложений из США", - говорится в материале издания.

При этом, по официальным данным, платформой в США пользуются около 170 млн человек.

Если законопроект будет одобрен, то у владельца платформу - китайского концерна ByteDance - будет пять месяцев с момента принятия закона на продажу своей доли TikTok. Если приложение не будет продано, то оно может исчезнуть из магазинов.

В самом TikTok законопроект назвали посягательством на конституционное право своих пользователей на свободу выражения мнения, а МИД Китая назвал происходящее "актом издевательств".

Напомним, в прошлом году глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

Позже сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов.

К слову, весной 2023-го с предложением запретить TikTok для детей и подростков выступили и казахстанские депутаты.

Согласно официальному сайту компании, TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, принадлежащая пекинской компании ByteDance. Приложение появилось в 2016 году.

Головные офисы TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, у TikTok есть представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Париже, Берлине, Дубае, Джакарте, Сеуле и Токио.

Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран и является одним из самых популярных приложений во всем мире.