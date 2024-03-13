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Отличной новостью назвал Мусин появление YouTube Premium в Казахстане

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Лого YouTube
Лого YouTube. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Глава Минцифры Багдат Мусин высказался о том, что YouTube Premium стал доступен в Казахстане. Министр поделился своим мнением у себя в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Он напомнил, что в марте прошлого года, во время своего рабочего визита в Кремниевую долину, обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане.

"Сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью. YouTube Premium теперь в Казахстане, с новыми возможностями для пользователей и контент-создателей. Данное событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и ее интеграции в глобальную сеть", - заявил глава МЦРИАП.

Он отметил, что в настоящее время обсуждаются возможности по развитию цифровой экономики и поддержке местных контент-создателей в Казахстане.

Напомним, что казахстанцам стал доступен YouTube Premium. Также стало известно, сколько будет стоить подписка для пользователей Android и iOS.

В официальной справке от Google говорится, что YouTube Premium - это платная подписка, с которой у пользователей появляются дополнительные возможности, в том числе: просмотр видео на YouTube без рекламы; скачивание видео и плейлистов, чтобы они были доступны без подключения к интернету; включение видео в фоновом режиме - в момент, когда вы пользуетесь другими приложениями или экран устройства выключен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2067357-glava-mintsifry-vyskazalsya-o-dostupe-k-youtube-premium-v-kazahstane/

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