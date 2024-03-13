YouTube Premium стал доступен в Казахстане
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Казахстанцам стал доступен YouTube Premium - платная подписка, открывающая дополнительные возможности на видеохостинге, передает корреспондент NUR.KZ.
О возможном появлении в Казахстане YouTube Premium министр цифровизации Багдат Мусин говорил еще в прошлом году. Он сообщал, что провел переговоры с представителями Google, и в компании обещали, что в 2024 году подключат эту услугу.
В официальной справке от Google говорится, что YouTube Premium - это платная подписка, с которой у пользователей появляются дополнительные возможности, в том числе:
- просмотр видео на YouTube без рекламы;
- скачивание видео и плейлистов, чтобы они были доступны без подключения к интернету;
- включение видео в фоновом режиме - в момент, когда вы пользуетесь другими приложениями или экран устройства выключен.
На самом портале отмечается, что подписчики YouTube Premium также получают доступ к крупнейшей фонотеке YouTube Music, которая насчитывает более 100 млн композиций. Подписчики могут без рекламы слушать музыку и смотреть клипы или скачать их на свои устройства.
Сейчас казахстанцам доступны три вида подписки - семейная, студенческая и индивидуальная. Самая дорогая - семейная - обойдется казахстанцам в 5000 тенге в месяц, студенческая стоит 1580 тенге в месяц, а индивидуальная - 2700 тенге в месяц.
Такие же цены YouTube предлагает и пользователям телефонов с операционной системой Android.
При этом, если оформлять подписки в приложении YouTube на iPhone, на выбор предлагаются только два тарифа, и цены на них выше. Здесь индивидуальная подписка стоит 3500 тенге в месяц, а семейная - 6500 тенге в месяц.
Согласно данным портала VPN Wiki, на начало 2024 года стоимость подписки на YouTube Premium варьируется от 0,46 до 18,12 долларов в месяц (от 206 тенге до 8139 тенге). Дешевле всего подписка стоит в Аргентине, Египте, Вьетнаме и Украине, а дороже всего обходится жителям Лихтенштейна, Австрии и Дании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2067306-youtube-premium-stal-dostupen-v-kazahstane/