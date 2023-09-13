Проблемы со связью у казахстанцев объяснили в Tele2

Абоненты Tele2 сегодня отметили сбои в работе мобильной связи. В компании объяснили, что произошел аварийный сбой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга, услуги и программное обеспечение которого предоставляется компанией Bercut.

Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов. Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам", - сообщили в компании.

Напомним, в июле на сбои со связью жаловались астанчане - они сообщали, что у многих возникала проблема с работой интернета и мобильной связи. Как оказалось, с проблемами столкнулись абоненты Activ и Kcell.