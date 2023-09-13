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Проблемы со связью у казахстанцев объяснили в Tele2

Опубликовано:

Парень держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Абоненты Tele2 сегодня отметили сбои в работе мобильной связи. В компании объяснили, что произошел аварийный сбой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга, услуги и программное обеспечение которого предоставляется компанией Bercut.

Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов. Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам", - сообщили в компании.

Напомним, в июле на сбои со связью жаловались астанчане - они сообщали, что у многих возникала проблема с работой интернета и мобильной связи. Как оказалось, с проблемами столкнулись абоненты Activ и Kcell.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2036383-problemy-so-svyazyu-u-kazahstantsev-obyasnili-v-tele2/

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